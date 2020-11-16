Автовокзал Барнаула с 27 ноября запустит рейс до Шерегеша

Шерегеш Фото: Константин НАГОВИЦЫН

С 27 ноября автовокзал Барнаула возобновляет маршрут «Барнаул – Таштагол». Автобус будет идти через Целинное, Ельцовку и Шерегеш.

На предприятии сообщили, что перевозить пассажиров будут автобусы «Грандберд» вместимостью 43 места. При этом можно бесплатно перевезти один комплект лыжного инвентаря на пассажира. Предварительная продажа билетов открывается за десять дней до даты отправления.

Расписание

- Отправление от автовокзала Барнаула - по пятницам в 21:30,

- Прибытие в Шерегеш в 06:20,

- Прибытие в Таштагол в 07:00

- Отправление из Таштагола в 18:30,

- Отправление из Шерегеша в 19:10

- Прибытие в Барнаул в 04:00.

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