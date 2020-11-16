На барнаульском указателе на Перевал Дятлова обнаружили таинственные надписи

Блогер из Барнаула Никита Тушев при помощи ультрафиолетового фонарика обнаружил таинственные надписи на указателе на Перевал Дятлова. Напомним, указатель находится в центре города на Нулевом километре.

«КГБ? СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК? ПРОКЛЯТЬЕ? ИНОПЛАНЕТЯНЕ? ЛАВИНА?» Интересно, кто оставил эти надписи потайными чернилами? Похоже, это версии таинственной гибели студентов на перевале.

Таинственные надписи на табличке Фото: предоставлено пресс-службой

Напомним, в 1959 году в Уральских горах погибла группа туристов. Эта трагедия до сих пор покрыта тайной, которую долгие годы пытаются разгадать во всем мире. Под каждой табличкой (они размещены не только в Барнауле, но и в других городах) находится qr-код, ведущий на страницу с экскурсом в историю главной загадки СССР. Жители городов смогут ознакомиться с информацией о происшествии, с деталями похода.

Также об основных версиях следствия расскажет сериал «Перевал Дятлова» (16+). Показ стартует 16 ноября на телеканале ТНТ. У его создателей был доступ как к открытым данным и дневникам дятловцев, так и к закрытым материалам доследования.

Таинственные надписи на табличке Фото: предоставлено пресс-службой

- В сериале с Петром Федоровым в главной роли две равноценные сюжетные линии: первая - восхождение группы Дятлова и подготовка к нему, вторая - расследование майором КГБ Олегом Костиным (он прибыл из Москвы в небольшой городок Ивдель после обнаружения тел). Каждой линии отведено по четыре серии, которые будут идти поочередно, - рассказали в пресс-службе ТНТ.

Смотрите «Перевал Дятлова» 16 ноября в 22:00 на телеканале ТНТ.