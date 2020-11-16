ВТБ нарастил объем розничного кредитования в регионах Алтая на 18%

За 9 месяцев 2020 года ВТБ предоставил частным клиентам Алтайского края и Республики Алтай заемных средств на сумму 16,3 млрд рублей, что на 18% превышает результат за аналогичный период 2019 года. Розничный кредитный портфель банка в регионе вырос на 14% и составил 43,8 млрд рублей.

Наибольший спрос алтайские заемщики ВТБ формируют в сегменте ипотечного кредитования. По итогам трех кварталов выдача ипотеки возросла на 46% – до 8,5 млрд рублей, за этот период проведено более 5,3 тысячи сделок. Портфель жилищных кредитов с начала года увеличился на 20% до 23,3 млрд рублей.

Портфель кредитов наличными по итогам девяти месяцев превысил 17,9 млрд рублей, что на 9% выше показателя начала года. При этом объем выданных за этот период потребительских кредитов (7,3 млрд рублей) сохраняется на уровне прошлогодних значений.

По итогам 9 месяцев 2020 г. портфель привлеченных средств ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай в розничном сегменте бизнеса увеличился на 13% и достиг 35,6 млрд рублей. Причем, наиболее значимый прирост (+68%) зафиксирован в категории инвестиционных продуктов.

«Интерес населения ко всей линейке розничных предложений банка сохраняется, увеличивается число сделок как в части кредитных продуктов, так и в части привлечения средств. Мы продолжаем фиксировать рекордный спрос на жилищные кредиты – с января по сентябрь объем выдачи ипотеки ВТБ в регионе вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем, уже около тысячи алтайских семей смогли улучшить жилищные условия в рамках программы господдержки, стартовавшей в апреле», - прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.