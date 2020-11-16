Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 16 ноября 2020 года составило 22919

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Общее число заболевших коронавирусом на Алтае с начала пандемии, по данным на 16 ноября, составляет 22 919 человека. В том числе 1660 детей. Выздоровели за это время 19 260 человек.

- Число умерших за весь период - 972 человека, все взрослые. Непосредственно от ковида скончались 478, у остальных иные причины смерти, в четырех случаях еще проводят экспертизу, - сообщает региональный оперштаб.

За минувшие сутки зарегистрировано 236 новых случаев заболевания, выздоровело 180 пациентов, умерло девять, от коронавируса - семь.

В госпиталях с подтвержденным ковидом лечатся 2673 человека, а с вирусной пневмонией - 1961 пациент. Тяжело переносят болезнь 618 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 169. Резервных коек в госпиталях осталось 1266.

3549 человек (бессимптомные носители вируса) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.