В Барнауле появится «Народная лыжня»

Подготовка "Народной лыжни" в парке им. Ленина в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском парке имени Ленина появится «Народная лыжня». 14 ноября состоялся субботник по подготовке трассы.

Как сообщили в Минспорта края, лыжня будет протяженностью более километра с минимальным пересечением пешеходных маршрутов.

- Когда выпадет побольше снега, на трассу выйдет снегоход со специальным навесом для прокладки лыжни. Пока предстоит вывезти мусор после работы тяжелой спецтехники, с помощью которой расширяли трассу, - рассказали в министерстве.

Также там пояснили суть проекта: городским территориям, которые хорошо подходят для рекреационных функций, но не используются в этих целях, дается «спортивный шанс». В первую очередь, речь идет о небольших лыжных трассах в парковых зонах, которые могли бы стать альтернативой для «Трассы здоровья» - не у всех горожан есть возможность регулярно туда выбираться.

В роли первого объекта проекта и выступит парк имени Ленина. А в целом проект получил название «Народная лыжня». Следующие объекты - барнаульские парки «Юбилейный» и «Изумрудный, а также парки в Заринске и Славгороде.