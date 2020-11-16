Будут ли проводить на Алтае новогодние корпоративы в сложной эпидобстановке

Новогодний корпоратив

Жители Алтайского края, несмотря на пандемию, готовятся к новогодним корпоративам. А в Москве, между тем, новогодние гулянья отменили. Будут ли организовывать массовые застолья в нашем регионе, выяснял телеканал «Толк».

В ресторанах сообщают, что готовятся к новогодним банкетам. Бронирование столиков продолжается, свободные даты еще есть. Однако подчеркнули, что дискотеки проводиться не будут. Программа будет идти до 24.00 (указ губернатора запрещает проведение в крае ночных развлечений), а потом будет просто играть музыка.

- Действует масочный режим есть санитайзеры, проверяем температуру. Персонал не пересекается с посетителями, потоки распределены, - рассказал управляющий одного из банкетных залов.

Представители праздничной индустрии отмечают, что банкетов в этом году планируется меньше, чем в прошлом. Но заказы на традиционных новогодних персонажей уже поступают. По словам представителя отрасли Светланы Татаринцевой, артисты готовы адаптироваться к любым условиям.

Между тем, главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова настоятельно рекомендует воздержаться от корпоративов.