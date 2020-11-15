Спортсмены. Фото: материалы пресс-служб

Алтайские гимнасты завоевали 36 медалей на соревнованиях памяти Елены Наймушиной. Они прошли в Красноярске, в них участвовали 106 гимнастов из Москвы, Московской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Иркутской областей, Алтайского, Приморского и Красноярского краев.

Барнаульские спортсмены взяли наибольшее число призовых мест. Медалистами соревнований в различных возрастных и разрядных группах стали воспитанники Евгении Суслик и Натальи Андреевой.

- Это Кристина Стародубова (четыре золотые и одна серебряная медали), Ульяна Беспалова (одна золотая и две серебряные медали), Дарья Ожигова (четыре серебра), София Филатова (пять золотых наград), Влада Суркова (золото в многоборье), а также Никита Губушкин (по одной золотой и бронзовой медали и две серебряные), Максим Кохановский (четыре золота, два серебра и бронза) и Сергей Жабин (два золота и по одной серебряной и бронзовой награде), - сообщает официальный сайт региона со ссылкой на «Алтайский спорт».

На пьедестал поднимались не только барнаульские, но и рубцовские гимнастки. В женских соревнованиях мастеров спорта Анна Прыткова была второй на бревне и третьей - в вольных упражнениях, а Виктория Быкова заняла третье место в опорном прыжке.