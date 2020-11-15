В Заринске в сгоревшем доме обнаружен труп мужчины

Фото ГУ МЧС по Алтайскому краю. Фото: Из материалов пресс-службы

В сгоревшем доме Заринска обнаружено тело погибшего мужчины. Пожар произошел накануне, 14 ноября, ранним утром. Информация о пожаре в частном жилом доме по улице Сыркина поступила в пожарную охрану города Заринска в 5:38.

- В тушении возгорания были задействованы пять единиц техники, 14 человек личного состава. От огня пострадала крыша и стены деревянного строения. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, - сообщается на официальном сайте управления МЧС по Алтайскому краю.

Еще один пожар чуть было не закончился трагедией, на этот раз в Барнауле. В одной из квартир девятиэтажного дома по улице 40 лет Октября произошел пожар.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в двенадцатом часу ночи. На момент прибытия спасателей в квартире на первом этаже было сильное задымление. Из опасной зоны был спасен и передан медикам получивший травмы мужчина.