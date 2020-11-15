На барнаульском Потоке затопило улицу из-за коммунальной аварии

В Барнауле из-за коммунальной аварии произошел порыв на водопроводе, в результате вода вышла на поверхность и затопила проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в «Барнаул22».

Устранением аварии занялась аварийная бригада барнаульского Водоканала. В пресс-службе ведомства сообщили, что отключений холодной воды в домах не было. О причинах аварии будет сообщено позднее.

- Пока мы все крепко спали, Поток, как обычно, затопило, - пишут подписчики паблика.

- Произошло повреждение на водопроводе диаметром 500 мм в районе доме 37 по улице Беляева. Ограничения водоснабжения в домах барнаульцев удалось избежать. В данный момент место повреждения огорожено, перекрыта проезжая часть по улице Беляева от Малахова до Глушкова. Сотрудниками барнаульского водоканала ведутся работы, предварительное время окончания - 18.00, - рассказали в пресс-службе компании.