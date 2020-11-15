Более 300 лебедей прилетели зимовать в Алтайском крае

Фото: архив Официального сайта Алтайского края Фото: материалы пресс-служб

Верный признак приближающейся алтайской зимы – это прилетающие на зимовку лебеди-кликуны, которые уже много лет, как облюбовали озеро Светлое в Советском районе. Сейчас там и в окрестностях собралось уже более 300 птиц.

- Это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата. В заказник птицы прилетают в ноябре и разлетаются по окрестным водоемам. По мере их замерзания лебеди концентрируются на озере Светлом (температура воды зимой составляет плюс 4-6 градусов) и протоках реки Кокши. Улетают они в первой декаде апреля. Также на озерах остаются зимовать более двух тысяч диких уток, - рассказывают в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Каждый год на озере собираются большее 700 птиц. С их прилетом связано начало открытие зимнего туристического сезона в регионе – Алтайской зимовке.