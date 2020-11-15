В Барнауле женщина лишилась 661 тысячи рублей

Не ведитесь на развод. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула стала жертвой мошенников, лишившись 661 тысячи рублей. Злоумышленники воспользовались ее малограмотностью и наивностью, оформив на нее кредит.

56-летней женщине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Мужчина пояснил, что со счета заявительницы мошенники пытаются снять деньги и оформить кредит на её имя. Чтобы избежать хищения сбережений, потерпевшей необходимо зайти в онлайн-приложение и переоформить кредит на себя, что она и сделала, - сообщает региональное управление МВД.

Вскоре она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Жителей просят не быть доверчивыми и не сообщать неизвестным данные своих карт, выполнять подозрительных просьб.