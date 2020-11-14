В Павловске за 10 млн выставили на продажу кафе «Фортуна» в виде корабля

Дизайн кафе выполнен в стиле классического морского судна. Фото: Алтайский портал недвижимости

Кафе «Фортуна» в Павловске выставили на продажу. Собственник просит за него 10 миллионов. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

Кафе расположено на Каменском тракте, 2 прямо в центре села на берегу водоема. Нос корабля свисает над озером, откуда открывается красивый вид. Дизайн кафе выполнен в стиле классического морского судна. Само здание-корабль накренено, внутри помещения некоторые предметы тоже наклонены, чтоб создавалось впечатление настоящего путешествия по морю. В одном из углов стоит скелет, наряженный в пирата.

Руководство кафе придумало некоторые развлечения для посетителей. К примеру, зорбинг – катание по воде внутри пузыря. Также собственник предлагает будущим инвесторам самим развивать другие гидроаттракционы и придумывать квесты.