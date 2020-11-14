Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 ноября 2020 года составило 22445

Выздоровело сразу 380 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 241 новый случай заболевания коронавирусом. Выздоровело сразу 380 пациентов, умерло 14 человек, из них от COVID-19 - шесть.

Как сообщает оперативный штаб, по состоянию на 14 ноября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2547 человек.

Также в госпиталях лежат 1 918 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, еще три человека находятся там по другим обстоятельствам.

Остальные заболевшие лечатся дома. Из них 3658 человек болеют бессимптомно, еще у 1257 человек выявлена вирусная пневмония, сходная с COVID-19.

На сегодняшний день в крае 634 тяжелобольных пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 179.

Минздрав края развернул 5903 койки, к кислороду подключены 3113, с ИВЛ – 503. В запасе осталось 1435 свободных мест.

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