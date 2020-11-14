В Алтайском крае растет число многодетных семей

Больше всего в регионе семей с тремя детьми. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае продолжает расти число многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты региона.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 30 тысяч семей. В них воспитывается более 101 тысячи несовершеннолетних детей.

Больше всего в регионе семей с тремя детьми – 23241. Четверо-пятеро детей воспитывают 6518 семей. Шесть-восемь детей воспитываются в 635 семьях. А вот на девять и более детей решились только в 51 семье. В Минсоцзащите отмечают, что в регионе реализуется целый комплекс мероприятий, которые направлены оказание финансовой и административной помощи многодетным семьям, в том числе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Подробнее о мерах поддержки многодетных семей можно узнать на сайте Минсоцзащиты.