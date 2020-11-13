Пьяный барнаулец зарезал дочь на глазах у ее ребенка

Одного удара ножом было достаточно чтобы женщина скончалась Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле осудили 66-летнего мужчину, который зарезал собственную взрослую дочь. Причем драма развивалась на глазах свидетелей.

Как установило следствие и суд, скандал произошел в одной из барнаульских семей в декабре 2019 года. Пьяный мужчина устроил разборки с собственной 39-летней дочерью. Поводом для этого послужила пропажа денег.

- Мужчина нанес одно ножевое ранение дочери в присутствии матери и несовершеннолетнего сына потерпевшей, - отмечают в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Женщина была доставлена в больницу, но ранение оказалось серьезным и врачам не удалось спасти ее. Она скончалась в тот же день.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Сам мужчина вину свою отрицал. Он так и не признал факта умысла на причинение смерти родной дочери. Тем не менее, суд признал его виновным и назначил 15 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.