В Барнауле мужчина забил собственную мать

Женщина получила травмы не совместимые с жизнью Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 43-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери.

Следствие установило, что инцидент произошел в октябре этого года. В тот день мужчина был изрядно пьян. На почве личных неприязненных отношений, он напал на собственную 62-летнюю мать, начал избивать ее. Медицинская помощь пострадавшей не была оказана. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае муж до смерти забил беспомощную жену

По данным следствия, что было подтверждено в ходе судебного заседания, в тот день мужчина сидел у себя дома и распивал алкогольные напитки. В какой-то момент он начал избивать свою супругу, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться (подробнее)