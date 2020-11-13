В Барнауле простились с известным футбольным арбитром

Александр Меньчиков (фото: "Алтайский спорт")

9 ноября в Барнауле скончался известный алтайский футбольный арбитр Александр Меньчиков. Сегодня, 13 ноября, с ним простились родные и близкие.

Последние дни своей жизни Александр Павлович провел в больнице, куда попал с двусторонним воспалением легких.

В молодости Александр Меньчиков учился на факультете журналистики в МГУ и даже несколько лет проработал в «Алтайской правде». При этом футбол был его страстью с самого детства. Как рассказывают в «Алтайском спорте», он еще мальчишкой начал судить матчи, да и сам играл. Говорят, даже неплохо. Пока получал высшее образование в столице, тоже судил. Там же познакомился со многими известными арбитрами.

Спустя время журналистика все же отошла на второй план, и Александр Павлович вплотную занялся футболом. Несколько лет он проработал ответственным секретарем в краевой федерации, но основное его место службы было в крайспорткомитете.

Коллеги всегда ценили Александра Павловича как дисциплинированного, компетентного и ответственного специалиста.

Александра Меньчикова похоронили на Михайловском кладбище. Ему было 67 лет.