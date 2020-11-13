Алтай-Кокс признали лучшим социально-ответственным работодателем в регионе

Алтай-Кокс Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) победил в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». В число победителей и призеров конкурса вошли 22 предприятия реального сектора экономики и 17 организаций бюджетной сферы по 14 номинациям. По итогам конкурса Алтай-Кокс был номинирован для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

В 2019 году Алтай-Кокс в этом конкурсе стал победителем в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Завод ежегодно направляет около 160 млн рублей на социальные программы. Затраты на обучение персонала - более 7 млн рублей. Сотрудники получают дополнительные отпуска по коллективному договору, адресную социальную поддержку, дополнительное образование за счет организации.

На профилактику и укрепление здоровья сотрудников предприятие ежегодно выделяет порядка 40 млн рублей. Для них проводят плановые медосмотры, санаторное лечение, вакцинации, спортивные соревнования, обеспечивают средствами индивидуальной защиты.

Для справки

Краевой конкурс «Лучший социально-ответственный работодатель года» проводят в крае с 2010 года. Он является региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2020 году в конкурсе участвовали 73 организации Алтайского края по 14 номинациям. Всего поступило 96 заявок из 26 муниципальных образований. Победителями и призерами стали 39 работодателей.