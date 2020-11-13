Администрация Барнаула рассказала, как в городе отметят Новый год

В первых числах декабря начнется строительство главной елки Фото: Анна СЕМИНА

В администрации Барнаула состоялось заседание рабочей группы по проведению новогодних и рождественских праздников. На нем руководители различных комитетов обсудили, как в городе проведут предстоящие торжества.

Так по словам председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, город не останется без главной новогодней елки. Ее, как и прежде, установят на площади Сахарова. Также в снежном городке «вырастут» ледовые барельефы, а также снежные и ледовые скульптуры. Строительство начнется в первых числах декабря. Аналогичные площадки оборудуют во всех районах города.

Пожалуй, главное, от чего в этом году откажутся – это проведение массовых мероприятий – это касается детских школьных праздников и утренников в детских садах, открытия снежных городков, праздничных фейерверков и т.д.

В целом Барнаул также будут украшать. Завершить работы в данном направлении планируют к 14 декабря.