В Барнауле мальчика больного коронавирусом ввели в искусственную кому

Ребенка сразу госпитализировали в реанимацию Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульского школьника ввели в состояние искусственной комы из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Об этом «Толку» рассказала мама мальчика. По словам женщины, вечером 11 октября у ее сына поднялась температура, однако при этом ночь прошла спокойно, а к утру вновь повышение. 13 октября пришлось вызвать педиатра на дом, и медик предположил, что у ребенка ангина. Ночью школьник стал задыхаться и тогда родители вызвали скорую.

Сначала больного отвезли в горбольницу №7, а оттуда в детский ковидный госпиталь в больнице №11, причем сразу в реанимацию, где подключили к ИВЛ. Спустя три дня его ввели в искусственную кому.

- Пять дней мальчик был под наркозом на аппарате, потом наркоз убрали, и еще пять дней на ИВЛ он провел в сознании. От аппарата отключили только на 10-й день, - пишет издание.

Сейчас ребенок уже находится дома, его жизни ничто не угрожает. Он постепенно восстанавливается, хотя признается, что дышать до сих пор тяжело.

Возмущает жительницу Барнаула в этой истории другое – после госпитализации сына она сама и ее младшая дочь также переболели, а от Роспотребнадзора постановление не пришло до сих пор. При этом уже все выздоровели. Единственное письмо, которое пришло в семью – это извещение об обязательной дезинфекции помещения. Причем на имя ребенка, а не матери, как законного представителя.

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