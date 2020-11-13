«Единая Россия» представила пакет дополнительных социальных поправок ко второму чтению федерального бюджета

В основу поправок легли предложения от людей, экспертов и бизнеса в регионах, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе брифинга в среду, 11 ноября. Многие из них были учтены при подготовке ко второму чтению проекта бюджета на 2021-2023 годы. Эту работу партия вела совместно с Правительством и Минфином.

«Главную задачу мы видели в том, чтобы вместе с Правительством еще раз проанализировать каждую бюджетную строку, найти дополнительные ресурсы, обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств для реализации единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Самым серьезным образом анализировался опыт реализации антикризисной программы, в подготовке которой «Единая Россия» принимала непосредственное участие», - рассказал секретарь Генсовета партии.

Подготовленные партией поправки можно разделить на три блока. Первый — улучшение инфраструктуры и качества жизни людей на селе и в городах. Речь идет, в частности, о строительстве сельских домов культуры — на это предлагается плюсом направить 776,1 миллиона рублей.

Еще 65 миллионов рублей, по словам Андрея Турчака, «Единая Россия» предлагает выделить на обновление материально-технической базы ДК. Поддержку получат не менее тысячи учреждений. Кроме того, дополнительные 410 миллионов из бюджета направят на создание модельных библиотек.

В общей сложности за три года построят 172 таких объекта. 345 миллионов – на реконструкцию и ремонт детских школ искусств – по словам Андрея Турчака, с учетом дополнительного финансирования будут реконструированы 165 зданий в 27 регионах. Кроме того, «Единая Россия» предложила увеличить расходы на поддержку театров в малых городах и ТЮЗов — 249,4 и 88,9 миллионов рублей соответственно.

Еще одна поправка — увеличение финансирования на развитие спортивной инфраструктуры. «Единая Россия» считает важным увеличить на 150 миллионов рублей расходы федерального бюджета на ремонт спортзалов в сельских школах. Средств хватит на 907 объектов. Дополнительные два миллиарда рублей направят на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа с футбольным полем или баскетбольной площадкой, легкоатлетическими дорожками, уличными тренажерами. Допфинансирование даст возможность построить 100 таких площадок по всей стране.

На два миллиарда (до 36,5 миллиардов рублей) увеличат финансирование проектов благоустройства территорий. Благодаря этому в 2021 году получится дополнительно благоустроить около 900 дворов и общественных пространств в регионах. В общей сложности за три года планируется привести в порядок более 16,5 тысяч объектов.

Напомним, в Алтайском крае депутаты «Единой России» в АКЗС внесли предложение в проект краевого бюджета на 2021 год о сохранении объема финансирования работ по благоустройству дворов и общественных территорий по проекту «Городская среда» по причине сокращения федеральных ассигнований.

Руководитель Регионального исполкома «Единой России», депутат краевого парламента Денис Голобородько рассказал, что фракция предложила компенсировать недостающую сумму из краевого бюджета, чтобы она осталась на уровне 760 млн рублей текущего года. Он также напомнил, что эту позицию партия отстаивала и ранее при принятии бюджета на 2020 год.

Второй блок поправок касается дополнительного обеспечения соцгарантий и защиты отдельных категорий граждан. Третий - направлен на финансирование мер по устранению проблемы так называемого «цифрового неравенства». Это касается обеспечения связью и интернетом малых населенных пунктов. «Стоимость» поправки — 6,2 миллиарда рублей. Увеличение финансирования этой статьи позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету населенных пунктов, где живет от 250 до 500 человек.

Секретарь Регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что бюджет Алтайского края на ближайшие три года станет главной темой ноябрьской сессии краевого парламента, поскольку, после принятия бюджета в первом чтении, окончательная сумма поступлений в регион из федерального бюджета будет известна только в середине ноября.

- 16 ноября состоится заседание комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, и после этого заседания мы должны увидеть необходимые федеральные цифры. Поэтому есть предложение 19 ноября провести заседание рабочей группы по проекту бюджета Алтайского края. 25 и 26 ноября мы с вами проводим фракции и комитеты, и на 27 ноября, на пятницу, назначаем сессию, - сказал он.