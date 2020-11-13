В Барнауле установили рефрижератор для хранения трупов

Рефрижератор для хранения тел (фото: пресс-службы минздрава АК)
На территории городской больницы №11 в Барнауле был установлен рефрижератор для хранения тел умерших в ковидной госпитале.
Хранилище рассчитано на 27 трупов. Информацию об этом ИА «Толк» подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. По словам представителей ведомства, это должно помочь разгрузить основной морг клиники, так как он не рассчитан на такую большую нагрузку.
Предполагается, что в данном рефрижераторе будут находиться тела тех пациентов, которые в силу разных причин не смогли вовремя забрать родственники: кто-то живет далеко, а кто-то болеет сам.
- Сейчас там монтируют полки и подключают коммуникации, - добавили в минздраве.
Напомним, этой осенью, когда заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае начала набирать обороты, наметилась тенденция по нехватке мест для тел скончавшихся пациентов в моргах.
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