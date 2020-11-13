В Барнауле установили рефрижератор для хранения трупов

Рефрижератор для хранения тел (фото: пресс-службы минздрава АК)

На территории городской больницы №11 в Барнауле был установлен рефрижератор для хранения тел умерших в ковидной госпитале.

Хранилище рассчитано на 27 трупов. Информацию об этом ИА «Толк» подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. По словам представителей ведомства, это должно помочь разгрузить основной морг клиники, так как он не рассчитан на такую большую нагрузку.

Предполагается, что в данном рефрижераторе будут находиться тела тех пациентов, которые в силу разных причин не смогли вовремя забрать родственники: кто-то живет далеко, а кто-то болеет сам.

- Сейчас там монтируют полки и подключают коммуникации, - добавили в минздраве.

Напомним, этой осенью, когда заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае начала набирать обороты, наметилась тенденция по нехватке мест для тел скончавшихся пациентов в моргах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третий морг для вскрытия тел из ковидных госпиталей открыли в Барнауле

Дополнительный морг открыли в столице Алтайского края для вскрытия тел инфицированных коронавирусом (подробнее)