«Ростелеком» охватил оптикой 25 тысяч домохозяйств Алтайского края

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» в течение 2020 года вел активное строительство волоконно-оптических линий связи для предоставления скоростного интернета жителям Алтайского края. Федеральный оператор проложил оптику в новостройки и микрорайоны Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Кулунды, Рубцовска и Белокурихи, а также в 15 сёл региона.

В новостройках Барнаула, Бийска и Новоалтайска «Ростелеком» построил оптическую сеть на стадии возведения жилых домов и предоставил новоселам возможность подключить интернет в 1 632 городских квартирах. Еще двум тысячам собственников нового жилья в Барнауле и Новоалтайске компания завела индивидуальный оптический кабель в квартиры, разместив оборудование и интернет-розетки до проведения в помещениях отделочных работ.

В городских микрорайонах и коттеджных поселках «Ростелеком» охватил оптической сетью 9 607 домохозяйств. Оптика построена в микрорайонах Бажово, Северный, Рассвет, Чесноковка и Раздолье, а также на улице Магистральной и в Белоярском районе Новоалтайска. В Бийске скоростной интернет появился у абонентов АТС-372 от улицы Кожзаводской до улицы Раздольной и в поселке Первомайское. В Барнауле оператор построил оптическую сеть в поселках Научный городок, Казенная заимка, Гоньба и Солнечная поляна.

Наибольший объем строительных работ «Ростелеком» провел в сельской местности. Оператор предоставил интернет в Топчиху, Шипуново, Шелаболиху, Калманку, Табуны, Крутиху и другие села. Возможность вместе с интернетом подключить цифровое ТВ и умные услуги получили 12 тысяч сельских семей. Больше всего в Тюменцево — 2 011 домов, в Шелаболихе — 1 673 и в Крутихе — 1 565 домохозяйств.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «В этом году мы построили около 500 км оптических линий связи. В селах, коттеджных поселках, микрорайонах и в новостройках подключали сразу несколько услуг в одном пакете с круглосуточной техподдержкой и управлением через единый личный кабинет. Новым абонентам мы предлагали цифровой видеосервис Wink, услугу "Умный дом" с набором датчиков для повышения безопасности в доме, видеонаблюдение, в городах — еще и мобильную связь. В новостройки наша компания заходит с комплексным цифровым решением "Ростелеком. Ключ" с установкой на придомовых территориях умных домофонов и шлагбаумов».