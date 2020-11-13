Россельхозбанк нашел 25 новых друзей на Алтае

В Россельхозбанке действует акция «Приведи друга!» для корпоративных клиентов вне зависимости от сегмента бизнеса. Ею за короткий период воспользовалось 25 клиентов.

Друг – это юридическое лицо, не имевшее расчетного или специального счета в Россельхозбанке до даты принятия участия в Акции и открывшее счет по рекомендации клиента.

Для того, кто Друга привел, предоставляется месяц бесплатного обслуживания счета: ведение счета, а также внутрибанковские и внешние переводы по дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО). Количество льготных месяцев обслуживания при открытии расчетных счетов несколькими Друзьями суммируется, но не может превышать 10 месяцев.

Преимуществами для Друга при этом станут бесплатное открытие одного расчетного счета в рублях и 2 месяца его бесплатного обслуживания: ведение счета с ДБО, внутрибанковские и внешние переводы по ДБО, внесение наличных денежных средств на счет через кассу Банка и обслуживание ДБО «Интернет-Клиент»/ «Мобильный банк для юридических лиц».

Бонусом для Друга также может стать бесплатное годовое обслуживание бизнес-карты. А став клиентом АО «Россельхозбанк», Друг сможет получить дополнительные льготы уже как Клиент, порекомендовав своим партнерам открыть счет в рамках Акции.

Акция Россельхозбанка «Приведи друга» продлится до 28 февраля 2021 года.

«Россельхозбанк предлагает полный спектр расчетно-кассовых услуг для бизнеса - от открытия всех типов рублевых и валютных счетов, до дистанционного управления расчетным счетом с помощью электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», «Интернет-клиент». Конечно, мы активно внедряем современные технологии в бизнес наших отраслевых клиентов. В частности, в октябре мы запустили цифровую экосистему «Свое. Фермерство», которая значительно упрощает ведение агробизнеса. В ней уже зарегистрировалось более 140 фермеров из Алтайского края и Республики Алтай. Качество предоставляемых услуг для нас всегда остается значимым, и Банк продолжает развивать это направление», - прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Для удобства своих клиентов в Банке имеется возможность открыть счет без посещения отделения (достаточно подать заявку в режиме онлайн). Существует возможность срочных переводов, а также возможность управлять собственными счетами через личный кабинет. Для дистанционного обслуживания разработаны более низкие тарифы.

Более подробная информация во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» и на сайте www.rshb.ru.

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