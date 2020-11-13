Замглавы минприроды назначен в Алтайском крае

Руководителем управление лесами стал Андрей Стрелковский Фото: Анна СЕМИНА

В управлении лесами Алтайского края и заместителем главы регионального министерства природных ресурсов и экологии назначен Андрей Стрелковский.

Информацию об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на представителей ведомства. Напомним, минувшим летом в отношении предыдущего начальника управления лесами Владимира Черных было возбуждено уголовное дело. Все это время Стрелковский исполнял его обязанности.

В это же время, по данным инсайдеров, уже есть кандидаты на место министра природных ресурсов и экологии региона. Прежний руководитель ведомства Владимир Попрядухин в сентябре написал заявлении о досрочном сложении полномочий. По его словам, решение об уходе он принял самостоятельно.

Приказ о назначении Андрея Стрелковского был подписан еще в конце октября.

- Отметим, что в лесной отрасли мнения о нем противоречивые, существует, в том числе, мнение о том, что он может быть не вполне самостоятельным в принятии решений, - пишет «Банкфакс».