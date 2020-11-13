Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 ноября 2020 года составило 22204

Еще 237 случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 ноября 2020 года увеличилось на 237 случаев и составило 22204.

По данным оперативного штаба, новые случаи инфицирования были зафиксированы в следующих территориях: Барнаул – 77, Заринск – 12, Бийск, Рубцовск – по 11 заболевших, Новоалтайск – 10, Славгород – 9, Алейск, Ключевской, Первомайский районы – по 6 заболевших, Мамонтовский, Родинский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Залесовский, Локтевский, Ребрихинский, Троицкий, Яровое – по 4 заболевших, Белокуриха, Алтайский, Бурлинский, Волчихинский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Михайловский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Краснощековский, Курьинский, Новичихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Угловский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Помимо этого 196 человек были выписаны. Таким образом, общее число выздоровевших составляет 18550. Остаются на лечении 2700 человек. У всех коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно.

- Кроме этого, 1909 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, три человека находятся там по другим обстоятельствам, - отмечают в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 654, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 175. Помимо этого 4086 бессимптомных больных находятся на домашнем наблюдении и лечении. Также медики ведут 1397 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Скончались за прошедшие сутки десять пациентов. Общее число жертв пандемии в Алтайском крае – 940.