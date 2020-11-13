Указатель расстояния до Перевала Дятлова появился в Барнауле

Табличка-указатель Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Телеканал ТНТ установил в Барнауле указатель расстояния до Перевала Дятлова. Она появилась у Нулевого километра.

Трагедия, которая произошла в далеком 1959 году, до сих пор окутана тайной. Следователи, журналисты и режиссеры по сей день пытаются разгадать причину гибели дятловцев. Теперь настала очередь телеканала ТНТ рассказать об этой истории.

- Под табличкой размещен QR - код, который ведет на страницу с экскурсом в историю главной загадки СССР. Как дятловцы готовились к походу, сколько километров они преодолели, в какой момент отклонились от маршрута, - рассказывают на канале.

Главную роль в сериале «Перевал Дятлова» исполняет Петр Федоров. Многосерийная лента расскажет об основных версиях следствия гибели людей. Причем не только об известных, но и о тех, которые были засекречены в ходе расследования.

В сериале две равноценные сюжетные линии: первая - о восхождении группы Дятлова, вторая - расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в Ивдель сразу после обнаружения тел. В каждой из линий – по четыре серии.

«Перевал Дятлова» (16+) выйдет в эфир с 16 ноября. Начало в 22.00.