С начала года жители Алтайского края сделали свыше 7 млн платежей по услугам ЖКХ на почте

Больше всего - 2 151 330 принятых платежей за услуги ЖКХ – оплатили клиенты Барнаульского почтамта. Жители Рубцовского района за 10 месяцев текущего года оплатили по данной услуге на почте 1 467 569 платежей, клиенты Бийского почтамта оплатили 1 130 234 платежей.

В непростое для жителей время, Почта России делает все возможное для удобства своих клиентов и предлагает различные варианты оплаты, не выходя из дома. Традиционный визит в отделение почтовой связи также является актуальным, однако жители Алтайского края могут оплатить свои счета за услуги ЖКХ онлайн, в мобильном приложении компании. При этом, например, людям преклонного возраста больше подойдет услуга вызова почтальона на дом, оснащенного мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

Повышенный спрос населения региона в пользу данного сервиса очевиден. Стоит позвонить по телефону своего отделения, и в удобное для клиента время почтальон придет с мобильным почтово-кассовым терминалом домой или в офис и примет оплату. На сегодняшний день Алтайские почтовики оснащены 44 устройствами МПКТ.

Возможность оплачивать услуги на дому с помощью МПКТ доступна любой категории граждан. Прежде всего, сервис удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, жителей отдаленных районов. Вызвать мобильного почтальона на дом можно по телефону 8-800-100-00-00.