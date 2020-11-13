Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Бийчанка дошла до европейского суда, требуя от пожарных компенсации за сгоревший дом

По ее мнению, спасатели не справились со своей работой
Анна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий
Работа пожарных

Работа пожарных

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Жительница Бийска дошла до Европейского суда по правам человека. Она хотела добиться от пожарных компенсации за сгоревший дом. Однако ее требование не удовлетворили.

- Это только одна из пяти отклоненных жалоб против Российской Федерации, - отмечают в министерстве юстиции РФ.

Как сообщает «Российская газета», женщина посчитала, что в ее случае пожарные «не проявили должной расторопности и профессионализма». Как результат – сгорело все ее имущество. Сначала потерпевшая пыталась искать правду в отечественных судах, но когда везде получила отказы, решила, что теперь терять нечего и подала заявление в ЕСПЧ.

Конечно, некоторые недочеты в работе пожарных были установлены еще районным судом Бийска. К примеру, там посчитали, что руководитель тушения некачественно провел разведку и как следствие – неверно оценил план действий.

Позже Алтайский краевой суд посчитал, что пожар произошел не по вине пожарных и в их действиях не было чего-либо, что могло расцениваться как причинение вреда. Изначально хозяин имущества должен был позаботиться о его сохранности – сделать страховку, поставить сигнализацию.

- ЕСПЧ принял во внимание доводы Минюста России о необоснованности предъявленных заявительницей претензий к государству и подтвердил, что российскими судами была дана надлежащая и всесторонняя оценка как действиям сотрудников пожарной охраны МЧС России, предпринявших все необходимые меры по тушению пожара в принадлежащем заявительнице помещении, так и непосредственно бездействию самой пострадавшей, которая не застраховала свое имущество и не установила пожарную сигнализацию, - сообщили в Министерстве юстиции РФ.