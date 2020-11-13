Бийчанка дошла до европейского суда, требуя от пожарных компенсации за сгоревший дом

Работа пожарных Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Жительница Бийска дошла до Европейского суда по правам человека. Она хотела добиться от пожарных компенсации за сгоревший дом. Однако ее требование не удовлетворили.

- Это только одна из пяти отклоненных жалоб против Российской Федерации, - отмечают в министерстве юстиции РФ.

Как сообщает «Российская газета», женщина посчитала, что в ее случае пожарные «не проявили должной расторопности и профессионализма». Как результат – сгорело все ее имущество. Сначала потерпевшая пыталась искать правду в отечественных судах, но когда везде получила отказы, решила, что теперь терять нечего и подала заявление в ЕСПЧ.

Конечно, некоторые недочеты в работе пожарных были установлены еще районным судом Бийска. К примеру, там посчитали, что руководитель тушения некачественно провел разведку и как следствие – неверно оценил план действий.

Позже Алтайский краевой суд посчитал, что пожар произошел не по вине пожарных и в их действиях не было чего-либо, что могло расцениваться как причинение вреда. Изначально хозяин имущества должен был позаботиться о его сохранности – сделать страховку, поставить сигнализацию.

- ЕСПЧ принял во внимание доводы Минюста России о необоснованности предъявленных заявительницей претензий к государству и подтвердил, что российскими судами была дана надлежащая и всесторонняя оценка как действиям сотрудников пожарной охраны МЧС России, предпринявших все необходимые меры по тушению пожара в принадлежащем заявительнице помещении, так и непосредственно бездействию самой пострадавшей, которая не застраховала свое имущество и не установила пожарную сигнализацию, - сообщили в Министерстве юстиции РФ.