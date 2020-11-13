Сложная дорожная обстановка сложилась в Тальменском районе

80 единиц техники ночью дежурили на трасса в Алтайском крае Фото: Анна СЕМИНА

Накануне, 12 ноября, из-за непогоды на федеральные трассы Алтайского края вышли 76 единиц техники. Работы продолжились и ночью. Самая сложная обстановка наблюдалась в Тальменском районе.

- Штормовое предупреждение в Алтайском крае объявлено ночью и утром 13 ноября. По данным Гидрометцентра, в регионе ожидается усиление ветра, снегопад и гололедные явления, - подтвердили в Упрдор «Алтай».

Снегопад не прекращался до самого вечера, поэтому в Тальменский район на ночное дежурство направили дополнительную технику. Всего же накануне было израсходовано 345 тонн противогололедных материалов. Спецтехника продолжает работать. Тем не менее, водителей призывают к осторожности на трассах – соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию.

Актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69, круглосуточно.