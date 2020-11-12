Стало известно, когда закончатся каникулы в Алтайском крае

Как организовать учебный процесс, каждая школа будет решать самостоятельно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Занятия в школах Алтайского края начнутся 16 ноября. Такое решение принял региональный оперштаб, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как организовать учебный процесс, каждая школа будет решать самостоятельно в зависимости от эпидситуации. При низком уровне заболеваемости учеба проходит очно, однако соблюдаются строгие меры профилактики: термометрия, влажная уборка и т.д.

Если отмечается рост заболеваемости, то школам, параллелям, классам рекомендуется перейти на удаленку.

Если заболело свыше 30% педагогов, образовательный процесс следует приостановить.

Губернатор Виктор Томенко призвал подключить родителей к строжайшему контролю за мерами профилактики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как алтайские школьники будут учиться после каникул

В Минобре предлагают несколько вариантов (подробнее)