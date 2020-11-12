На Алтае мужчина ударил гостя ножом за то, что тот не хотел идти домой

От полученных телесных повреждений 25-летний мужчина в это же день скончался в больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 49-летнего жителя Усть-Пристанского района признали виновным умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину, повлекшему по неосторожности его смерть.

Как выяснили следователи, весной потерпевший находился в гостях у местного жителя в одном из сел Усть-Пристанского района. Мужчины выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора. Хозяин хотел, чтобы гость ушел, но тот не хотел отправляться домой. В итоге осужденный взял нож и нанес один удар односельчанину в область груди. От полученных телесных повреждений 25-летний мужчина в это же день скончался в больнице.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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