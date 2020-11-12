Пробки в Барнауле.

12 ноября Барнаул встал в 10-балльных пробках. Такие данные показывает сервис «Яндекс. Карты» на 18.00 часов.

Больше всего загружены дороги на проспекте Ленина от ул. Интернациональной до ул. Матросова, Красноармейский и Строителей, а также улицы Попова Малахова, Павловский тракт, Власихинская, Челюскинцев, Гоголя.

В краевой столице идет обильный снегопад. Вероятно, это стало причиной таких массовых пробок.

По данным синоптиков, 13 ноября снегопад продолжится, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер со скоростью 17-22 м/с. Местами могут быть порывы 25-28 м/с. Выпадет мокрый снег. Местами возможны сильные снегопады, гололедные явления, метели.

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