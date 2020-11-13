ВТБ адаптировал мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн для незрячих и слабовидящих клиентов. Сейчас пользователям полностью доступны регистрация и вход, главная страница, а также большинство операций в разделах «Переводы» и «Платежи». Всего в России услугами банков сейчас пользуются около 1 млн инвалидов по зрению.

ВТБ адаптировал функционал нового приложения для своих клиентов с ограниченными возможностями по зрению, которые смогут теперь оплачивать счета за квартиру и услуги мобильной связи, а также просматривать баланс по картам и счетам и совершать переводы по номеру телефона. Это только первый этап адаптации приложения и интернет-банка для незрячих и слабовидящих клиентов — в дальнейшем планируется сделать доступными и другие операции в ВТБ Онлайн.

Воспользоваться приложением ВТБ Онлайн незрячие клиенты смогут с помощью программ экранного доступа VoiceOver на iOS или TalkBack на Android. Для этого нужно включить звуковое сопровождение и коснуться экрана смартфона. Программа озвучит все кнопки и другие элементы на дисплее. Для использования интернет-банка ВТБ Онлайн пользователям Windows нужно установить программу JAWS for Windows, а пользователям macOS — включить функцию VoiceOver.

ВТБ адаптирует ВТБ Онлайн для незрячих клиентов

«Наш приоритет — полная доступность приложения и интернет-банка для клиентов с ограниченными возможностями по зрению. Чтобы таким клиентам было действительно удобно пользоваться ВТБ Онлайн, мы пригласили в команду незрячих разработчиков. За пару месяцев нам удалось полностью адаптировать сценарии входа в приложение, главную страницу, а также переводы и платежи. Планируем, что в первом квартале 2021 года наши приложение и интернет-банк будут полностью доступны для людей с ограниченными возможностями по зрению», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

До конца 2022 года ВТБ намерен сделать доступными свои цифровые каналы для клиентов с нарушениями моторики, слабовидящих и клиентов с дислексией.

Ранее в октябре ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов: был разработан специальный интерфейс для банкоматов, который предназначен для обслуживания людей с ограниченными возможностями по зрению. Воспользоваться им могут не только клиенты ВТБ, но и пользователи других банков. В настоящее время функционал доступен на более чем 7 тыс. банкоматах ВТБ по всей стране.

Новый ВТБ Онлайн будет доступен для 100% пользователей iOS с 17 ноября, с 20 ноября – для всех пользователей Android.