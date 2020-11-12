Житель Барнаула продал игровую приставку, которую сам взял в аренду

Игровую приставку мужчина сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги успел потратить на собственные нужды. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 22-летний парень взял в аренду игровую приставку стоимостью 25 тысяч рублей, но спустя некоторое время решил ее вовсе не отдавать. Когда срок возврата истек, владелец приставки попытался ее вернуть самостоятельно, ни ничего не вышло. Тогда молодой человек обратился в полицию, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель краевой столицы 1998 года рождения. Игровую приставку он сдал в комиссионный магазин, а вырученные деньги успел потратить на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием».

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