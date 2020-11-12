Барнаулец прятал Gelandewagen от судебных приставов, но автомобиль все равно нашли

Приставы арестовали автомобиль из-за долгов. Фото: пресс-службы управления ФССП по Алтайскому краю

Барнаулец скрывал от судебных приставов автомобиль Mersedes-Benz, на который был наложен арест. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Алтайскому краю.

Из-за долгов приставы наложили арест на автомобиль барнаульца Mersedes-Benz.

– Должник был предупрежден об уголовной ответственности по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации, но несмотря на данное уведомление стал скрывать автомобиль, – сообщили в пресс-службу управления ФССП по Алтайскому краю.

Транспортное средство приставы нашли на стоянке у одного из автосалонов Барнаула. Машину пришлось изъять.

Если мужчина не погасит свой долг, судебные приставы будут вынуждены продать автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось о том, что судебные приставы распродают арестованное имущество должников. Общая сумма лотов – почти 39 миллионов.

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