Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 ноября 2020 года составило 21 967

Выписались из больниц еще 196 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае число больных коронавирусом выросло до 21 967, выявили еще 236 случаев заражения. Выписались из больниц 196 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 - восемь.

Пока на лечении в инфекционных госпиталях находятся 2635 человек. У этих пациентов COVID-19 подтвержден лабораторно. Но в госпиталях также лежат и пациенты с вирусной пневмоний – их насчитывается 1976. Еще пять человек находятся там по другим обстоятельствам.

4524 человек болеют бессимптомно и находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 1428 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

На сегодняшний день в крае 643 тяжелобольных пациента, 174 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионе развернуто 5574 койки, к кислороду подключены 2913, с ИВЛ – 503. В крае остается 940 резервных мест в ковидных госпиталях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Им запрещено покидать место жительства, кроме вынужденного выхода из дома (подробнее)