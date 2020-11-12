В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

При ухудшении видимости автомобилистам стоит снизить скорость до 10-20 км/ч. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

По данным синоптиков регионального гидрометцентра, в крае ночью и утром 13 ноября ожидается сильный ветер, его скорость достигнет 17-22 м/с. Местами могут быть порывы 25-28 м/с. Выпадет мокрый снег. Местами возможны сильные снегопады, гололедные явления, метели.

Горожанам рекомендуют быть осторожными и соблюдать правила личной безопасность. При ухудшении видимости автомобилистам стоит снизить скорость до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Не следует сильно близко приближаться к впереди едущему автомобилю. От дальних поездок стоит воздержаться.

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