Стартовал конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» объявил о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее», которому в этом году исполняется десять лет. К участию в проекте приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

Стратегическим партнером конкурса выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс».

«Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта “Цифровая экономика”. Ведь это так важно объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий», — сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях:

Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать свои работы в две специальные номинации. Schneider Electric станет партнером номинации «Кибербезопасность», а «Ростелеком» впервые объявит спецноминацию «Цифровой регион». В следующем году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

«Уровень вовлеченности журналистов в темы цифровизации с каждым годом растет, потому что будущее — за новыми технологиями. Благодаря конкурсу становится понятно, что больше всего интересует людей: это вопросы биометрии, кибербезопасности, внедрение умных систем и развитие прикладных цифровых сервисов. Уверен, что юбилейный конкурс принесет еще больше новых открытий и интересных работ», — отметил Николай Зенин.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2021 года. Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.