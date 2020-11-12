Ситуацию с коронавирусом на Алтае назвали одной из самых сложных

Загруженность коечного фонда ковидных больных составляет в среднем более 83%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Республика Алтай вошла в число регионов с самой сложной обстановкой по коронавирусу. Об этом рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова, сообщает «Российская газета».

Уровень заболеваемости коронавирусом на Алтае выше, чем средний показатель по стране. Такая же сложная ситуация, по словам Голиковой, в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва.

Также вице-премьер обеспокоена проблемой с размещением больных. Загруженность коечного фонда ковидных больных составляет в среднем более 83%

Согласно последним данным регионального оперштаба, в Республике Алтай лабораторно подтверждено 9292 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 135 новых зараженных. За весь период в регионе зарегистрировано 75 смертей у больных COVID-19. Причем большая часть пациентов умерли именно от коронавируса – таких 69. Только шесть скончались по иным причинам.

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