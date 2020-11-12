В Барнауле стали чаще умирать люди

В Барнауле умерло на 330 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отмечается рост смертности и снижение рождаемости. За девять месяцев 2020 года в Барнауле умерло на 330 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

В январе-сентябре 2020 естественная убыль населения города составила 1423 человека. По сравнению с прошлым годом родилось на 327 детей меньше, а умерло, как уже было сказано выше, на 330 человек больше. В целом коэффициент рождаемости снизился на 6%, а коэффициент смертности увеличился на 5,2%.

Также люди стали реже жениться. За девять месяцев было заключено на 459 браков меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом число разводов лишь уменьшилось незначительно.

Напомним, ранее сообщалось, что в бийской горбольнице скончались сразу два врача.

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