В лесу под Бийском нашли обгоревший труп мужчины

Рядом с обгоревшим телом был велосипед. Фото: МУ МВД России Бийское.

В лесу под Бийском сотрудники полиции обнаружили обгоревший труп неизвестного мужчины. Он был найден в при тушении пожара в лесу в 500 метрах от села Первомайское.

Рядом с обгоревшим телом был велосипед, который сильно обуглился. Судя по фотографии, сиденье и колеса сгорели почти полностью, остались только обугленные спицы. Также при себе у мужчины был пакет с замороженной ягодой «виктория».

– Граждан, располагающих информацией о происшествии, или родственник которых уехал на велосипеде и долгое время не дает о себе знать, просьба сообщить по телефонам 8(3854)328-543, либо 02, – сообщают в пресс-службе бийского МУ МВД России.

Напомним, летом полицейские находили разлагающийся труп мужчины без лица.

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