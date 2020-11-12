В ночь совершения злодеяния отверженный любовник напился. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 32-летний мужчина убил любовника своей подруги. Все произошло 10 ноября в доме по адресу Водопроводная, 132. Об этом сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

С ранее судимым ревнивцем 23-летняя девушка встречалась несколько месяцев. Когда любовь прошла, возлюбленная его прогнала, а спустя некоторое время уже начала встречаться с новым кавалером.

В ночь совершения злодеяния отверженный любовник напился и пошел к даме сердца, чтобы наконец-то выяснить, почему она променяла его на другого.

- Естественно, в квартире в этот момент находился нынешний хозяин, поэтому уже на пороге дома между самцами взыграли гормоны, а следом началась драка, в ходе которой 32-летний мужчина достал из кармана нож и обеспечил кратковременный переизбыток железа в организме 35-летнего оппонента, нанеся ему 14 ударов в область шеи и грудной клетки. А после ушел по-английски, оставив визжащую от истерики мадемуазель, в квартире с кроваво-клюквенным натюрмортом на весь коридор, - пишет паблик.

Сейчас мужчина задержан и находится в СИЗО за совершение убийства (105 УК РФ).