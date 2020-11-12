В барнаульском ТЦ пройдут пожарные учения

Такие тренировки проводятся регулярно. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

12 ноября в городах Алтайского края пройдут пожарно-тактические учения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Для тренировки были выбраны крупные предприятия, торговые центры и другие места с массовым пребыванием людей. В Барнауле для учений выбрали ТЦ «Огни».

– Основная цель тренировок заключается в отработке сотрудниками подразделений пожарной охраны действий по тушению пожаров, алгоритмов взаимодействия личного состава подразделений пожарной охраны с обслуживающим персоналом объектов, с взаимодействующими службами, – сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Благодаря таким тренировкам спасатели смогут отработать алгоритм действий при тушении возгорания на любом сложном объекте. Подобные учения проходят регулярно и с соблюдением необходимых защитных мер.

Граждан просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием.

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