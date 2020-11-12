Бийский томограф «умер» за несколько дней до плановой профилактики

На аппарате в ноябре проводили по 150 КТ в сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Единственный в Бийске аппарат компьютерной томографии сломался буквально за несколько дней до запланированной профилактики. Как сообщает «Бийский рабочий» сотрудники диагностического центра заказали проверку на 6 ноября. Но томограф до профилактики «не дожил».

По данным издания, на аппарате в ноябре проводили по 150 КТ в сутки. Для сравнения, в начале года на нем проводилось по 25 исследований.

– Мы уже переоформили заявку, и теперь ждем специалиста из Новосибирска. Он должен приехать в течение 10 дней, и установить причину поломки. Мы и сами удивляемся, как томограф выдержал восьмь месяцев огромную нагрузку. Ведь мы никогда раньше в таком напряженном режиме не работали, – рассказала главный врач консультативно-диагностического центра Людмила Деревяннова.

Пока аппарат КТ не отремонтируют, бийчан будут отправлять на обычный рентген. Для сложных пациентов задействуют томографы в Бийской ЦГБ и в онкологическом диспансере.

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