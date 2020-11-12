Ковидному госпиталю Барнаула передали партию медикаментов Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали городской больнице №5 Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь, очередную партию наиболее востребованных медицинских препаратов.

Предприятие приобрело 50 упаковок медицинского препарата стоимостью около 3 млн рублей. Препарат помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов.

Это третья закупленная партия препаратов: в сентябре ковидному госпиталю передали 100 флаконов другого препарата, в октябре - 200 упаковок. Общая стоимость переданных медикаментов превысила 11 млн рублей.

«Мы регулярно поддерживаем пациентов и медицинский персонал пятой городской больницы, который находится в самом центре борьбы с COVID-19. Врачи ежедневно спасают жизни и поддерживают здоровье пациентов со всего региона, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае. Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование и средства защиты. Сейчас важно всеми силами поддерживать медицину».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя - закупили для городской больницы №5 Барнаула 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов, аппарат для гемодиализа стоимостью более 1,4 млн. рублей.

Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 5,3 млн рублей. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении машины скорой помощи, более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток и защитных экранов для лица.