В Барнауле водитель наехал на девятилетнюю девочку и вдогонку устроил массовую аварию в другом месте

Сотрудники полиции назначили административное расследование. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле водитель устроил несколько аварий в один вечер. В результате происшествий пострадало несколько человек, сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

Сначала на улице Сергея Ускова мужчина на Honda Accord наехал на девятилетнюю девочку, которая шла по регулируемому пешеходному переходу. Светофор показывал ей зеленый свет. Ребенок получил травмы. Ей помогли в медики в горбольнице №1, не госпитализировали. А водитель скрылся с места происшествия.

После, как сообщают в городской госавтоинспекции, спустя час на том же автомобиле водитель на пересечении улиц Попова и С. Семенова столкнулся с тремя машинами: Toyota Camry, Nissan Almera и Mazda CX-7. В результате столкновения три пассажира Toyota Camry получили травмы. Им оказали помощь на месте ДТП.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции был установлен водитель автомобиля «Honda Accord», им оказался мужчина 1989 года рождения, в настоящее время в отношении него сотрудниками полиции назначено административное расследование, проводится проверка, - рассказали в Госавтоинспекции.

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