В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Разрешается приобретать товары первой необходимости. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 26 декабря. Изменения в «антиковидный указ» внес губернатор Виктор Томенко 11 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Если пенсионер работает, то ему могут оформить электронный листок нетрудоспособности. Так он будет получать пособие от Фонда социального страхования и компенсирует потерянный заработок.

Право получить электронный больничный могут только те пенсионеры, которые не находятся в очередном отпуске и не переведены на дистанционную работу.

– Чтобы получить больничный, необходимо уведомить работодателя о своем желании соблюдать самоизоляцию. Посещать поликлиники или территориальные органы Соцстраха, предоставлять документы или писать заявления не требуется. Листки нетрудоспособности будут оформлены дистанционно в электронном виде. Пособие по больничному перечисляют напрямую работнику единой суммой за каждый период нетрудоспособности, – пояснили в пресс-службе правительства.

Работодатель при этом не потеряет свои средства. Все периоды нетрудоспособности будут полностью оплачены из бюджета ФСС.

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