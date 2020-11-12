Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Им запрещено покидать место жительства, кроме вынужденного выхода из дома
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий
Разрешается приобретать товары первой необходимости.

Разрешается приобретать товары первой необходимости.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 26 декабря. Изменения в «антиковидный указ» внес губернатор Виктор Томенко 11 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Если пенсионер работает, то ему могут оформить электронный листок нетрудоспособности. Так он будет получать пособие от Фонда социального страхования и компенсирует потерянный заработок.

Право получить электронный больничный могут только те пенсионеры, которые не находятся в очередном отпуске и не переведены на дистанционную работу.

– Чтобы получить больничный, необходимо уведомить работодателя о своем желании соблюдать самоизоляцию. Посещать поликлиники или территориальные органы Соцстраха, предоставлять документы или писать заявления не требуется. Листки нетрудоспособности будут оформлены дистанционно в электронном виде. Пособие по больничному перечисляют напрямую работнику единой суммой за каждый период нетрудоспособности, – пояснили в пресс-службе правительства.

Работодатель при этом не потеряет свои средства. Все периоды нетрудоспособности будут полностью оплачены из бюджета ФСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прививка не спасла: на Алтае три вакцинированных медика заразились ковидом

В краевом Минздраве объяснили, почему вакцина не подействовала (подробнее)

Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости