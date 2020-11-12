Из-за военных колонн ограничат движение на алтайских трассах

Водителей просят заранее выбирать маршрут. Фото: Олег УКЛАДОВ

12 ноября на трассах Алтайского края временно ограничат движение для всех видов транспорта по Чуйскому тракту. Водителям рекомендуют заранее спланировать свой маршрут и выбрать пути объезда.

С 12:30 до 15:30 движение будет остановлено от садоводства «Горизонт» – 187 км а/д Р-256 до – населенного пункта «Сибирский».

С 18:10 до 21:10 нельзя будет проехать на участке дороги н.п. Озерки – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Сибирский – а/д Первомайское-Новокраюшкино – н.п. Новокраюшкино.

Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты воинской части в Алейске провели санитарную обработку социальных объектов для защиты от коронавируса. Они использовали безопасные для людей дезсредства.

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Время в пути – 5 часов 15 минут (подробнее)