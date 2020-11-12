Синоптики прогнозируют в Алтайском крае мокрый снег и гололед

13 ноября в Алтайском крае ожидается установление снежного покрова. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики регионального Гидрометцентра предупреждают жителей Алтайского края о мокром снеге и гололеде.

12 ноября в крае температура воздуха составит от –2 до +3 градусов. По югу чуть теплее – до 8 градусов выше нуля. Прогнозируются временам осадки в виде мокрого снега по югу с дождем, в предгорьях местами пройдут сильные осадки. В отдельных районах образуются гололедные явления. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. 13 ноября в Алтайском крае ожидается установление снежного покрова.

В Барнауле 12 ноября днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. Временами будет идти мокрый снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с. 13 ноября в краевой столице также возможен гололед, установится снежный покров.

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